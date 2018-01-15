Ставки по депозитам выросли

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 15.01.2018)

С начала года средние процентные ставки по банковским вкладам выросли для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 15.01.2018, см. Таблицу 1). Повысили доходность своих вкладов БТА Банк и МистоБанк (для гривни). Снизили ставки ОТП Бнк, Универсал, Аккорд и БМ Банк.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 15.01.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,57% 8,15% 9,48% 11,82% 12,22% 12,27% USD 0,94% 0,99% 1,26% 2,14% 2,79% 3,15% EUR 0,65% 0,62% 0,83% 1,40% 1,98% 2,39%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально выросла по депозитам на период от 3 до 6 месяцев (на 0,18 п.п. до 11,82%). Подорожали и вклады сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,17 п.п. до 12,22%). Сбережения на срок свыше 12 месяцев выросли в цене на 0,10 п.п. до 12,27% годовых. Доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев повысилась на 0,07 п.п. и составляет 9,48% годовых. Снизилась стоимость бессрочных сбережений (на 0,10 п.п. до 7,57%). Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США выросла по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,04 п.п. до 2,14%). Синхронно выросла доходность вкладов сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,79% и до 3,15% годовыхсоответственно). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 1,26% годовых. Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,03 п.п. до 0,94% годовых. Доходность вкладов на период до 1 месяца не изменилась и составляет 0,99% годовых.

Средняя процентная ставка в евро максимально выросла по депозитам сроком свыше 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 2,39%). Стоимость депозитов на период от 6 до 12 месяцев повысилась на 0,04 п.п. до 1,98% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,02 п.п. до 1,40% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 0,83% годовых. Доходность бессрочных сбережений не изменилась и составляет 0,65% годовых. Вклады периодом до 1 месяца предлагают 0,62% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 15.01.18

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