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Официальные курсы банковских металлов на 15.01.2018

15.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 15 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 380364,83 грн;

серебро - 4885,47 грн;

платина - 279944,41 грн;

палладий - 307624,95 грн.

Напомним, на 12 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 376350,98 грн;

серебро - 4838,62 грн;

платина - 275923,40 грн;

палладий - 311480,54 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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