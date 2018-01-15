Официальные курсы банковских металлов на 15.01.2018
15.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 15 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 380364,83 грн;
серебро - 4885,47 грн;
платина - 279944,41 грн;
палладий - 307624,95 грн.
Напомним, на 12 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 376350,98 грн;
серебро - 4838,62 грн;
платина - 275923,40 грн;
палладий - 311480,54 грн.
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