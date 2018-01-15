ПриватБанк требует 1,8 млрд грн от Днеправиа

ПриватБанк судится с компанией Днеправиа, которую государство хочет национализировать

Хозяйственный суд Днепропетровской области 19 декабря в рамках дела о банкротстве компании Днеправиа принял к рассмотрению заявление ПриватБанка о признании его денежных требований к авиакомпании на 1,84 млрд грн, пишет FinBalance.

Этот же суд рассматривает еще одно дело - по иску ПриватБанка к Днеправиа о взыскании 444 млн грн задолженности по кредитному договору от 21 января 2014 года.

Напомним, 30 марта 2017 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск Фонда госимущества и расторг договор купли-продажи от 28 августа 2009 года акций Днеправиа (94,572% уставного капитала общества), который был заключен между ФГИУ и Галтера (связывают с группой Приват).

Согласно решению суда, акции Днеправиа должны быть списаны в пользу государства. Свои исковые требования ФГИУ обосновывал ненадлежащим выполнением условий договора купли-продажи со стороны Галтера (речь шла в т.ч. о невнесения обещанных инвестиций на 882 млн грн). Судебные споры по этому делу продолжаются.

В рамках дела о банкротстве Днеправиа о своих денежных требованиях к этой компании заявили в т.ч. Галтера (545,9 млн грн) Международный аэропорт Днепропетровск (598,8 млн грн), основателем которого является сама же Днеправиа; Днепроазот (42,2 млн грн), связанное с "приватовцами"; Сентоза ЛТД (105,6 млн грн), среди конечных бенефициаров которого, по данным госреестра - в т.ч. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Днеправиа связывают с группой Приват. По данным НКЦБФР, на конец третьего квартала 2017 года владельцем 99,45% акций Днеправиа была компания Галтера, учредителями которого в свою очередь, по данным госреестра юрлиц является ООО Кельвис; ООО ДИСКОР; ООО Тасма; Алданти Инвестментс Лимитед (Белиз) Этимо Трейдинг ЛТД (Британские Виргинские острова) Файневиа Сайпрус Лимитед (Кипр).

Согласно судебным материалам от 2011 года, Днеправиа арендовало самолеты у Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited. Осенью 2017 года сообщалось, что у Днеправиа уже нет воздушных судов, а часть из них перешла к компании Роза ветров.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.