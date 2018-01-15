Руководство банка Хрещатик допустило убытки в 2,5 млрд грн

Действия руководства и владельцев банка Хрещатик привели к убыткам в 2,5 млрд грн

Действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка Хрещатик привели к убыткам банка на сумму более 2,5 млрд грн. Об этом по результатам комплексного анализа неплатежеспособности ПАО КБ Хрещатик сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"В период с мая по ноябрь 2017 г. ООО АКТИО осуществило анализ неплатежеспособности (forensic) ПАО КБ Хрещатик, проведенный по инициативе департамента расследования противоправных деяний Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Проведенный анализ финансовых операций и отчетности банка свидетельствует, что начиная с 2013 г. действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости банка, а взамен имели признаки рисковых и направленных на вывод из банка финансовых активов", - сказано в сообщении.

В Фонде также отметили, что значительная доля кредитов, предоставленных банком юридическим лицам в течение 2013-2015 гг., относилась к категории необеспеченных.

"Начиная с 2014 г. ликвидность банка постоянно ухудшалась вследствие сокращения объемов высоколиквидных и ликвидных активов, при этом темпы падения ускорялись каждый год. Руководство банка не реагировало на существенное снижение высоколиквидных активов, а продолжало политику их дальнейшего уменьшения, что в дальнейшем привело к неспособности банка к выполнению своих обязательств", - констатировали в ФГВФЛ.

Выводы ООО АКТИО были также подтверждены отчетами Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины и экспертным экономическим исследованиям Полтавского отделения Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса Министерства юстиции Украины.

Ранее сообщалось, что предприятия, связанные с экс-президентом VAB Банка Сергеем Максимовым задолжали банку свыше 2 млрд грн по выданным кредитам.

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