Наличный евро подорожал на 40 копеек

В понедельник, 15 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,63 коп до 28,3600 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,87 коп - до 28,6970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - 28,62 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 38,60 коп и составляет 34,1970 грн, средний курс продажи - вырос на 41,88 коп до 34,9965 грн. Продать евро дороже можно за 34,6 грн, купить дешевле - за 34,28 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,472 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 5,069 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,3600 28,6970 0,4472 0,5069 34,1970 34,9965 Медиана 28,3900 28,7000 0,4750 0,5075 34,3000 35,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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