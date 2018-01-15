Наличный евро подорожал на 40 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,87 коп - до 28,6970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - 28,62 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 38,60 коп и составляет 34,1970 грн, средний курс продажи - вырос на 41,88 коп до 34,9965 грн. Продать евро дороже можно за 34,6 грн, купить дешевле - за 34,28 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,472 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 5,069 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,3600
|
28,6970
|
0,4472
|
0,5069
|
34,1970
|
34,9965
|
Медиана
|
28,3900
|
28,7000
|
0,4750
|
0,5075
|
34,3000
|
35,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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