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Наличный евро подорожал на 40 копеек

15.01.2018 10:15
В понедельник, 15 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,63 коп до 28,3600 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,87 коп - до 28,6970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - 28,62 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 38,60 коп и составляет 34,1970 грн, средний курс продажи - вырос на 41,88 коп до 34,9965 грн. Продать евро дороже можно за 34,6 грн, купить дешевле - за 34,28 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,472 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 5,069 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,3600

28,6970

0,4472

0,5069

34,1970

34,9965

Медиана

28,3900

28,7000

0,4750

0,5075

34,3000

35,0000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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