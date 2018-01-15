Наличный евро подорожал на 38 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,50 коп - до 28,6833 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,52 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 38,10 коп и составляет 34,1920 грн, средний курс продажи - вырос на 38,93 коп до 34,9670 грн. Продать евро дороже можно за 34,6 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,0 коп и составляет 4,536 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,4 коп до 5,080 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,3540
|
28,6833
|
0,4536
|
0,5080
|
34,1920
|
34,9670
|
Медиана
|
28,4000
|
28,6950
|
0,4800
|
0,5080
|
34,3000
|
35,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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