Наличный евро подорожал на 38 копеек

В понедельник, 15 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,03 коп до 28,3540 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,50 коп - до 28,6833 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,52 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 38,10 коп и составляет 34,1920 грн, средний курс продажи - вырос на 38,93 коп до 34,9670 грн. Продать евро дороже можно за 34,6 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,0 коп и составляет 4,536 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,4 коп до 5,080 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,3540 28,6833 0,4536 0,5080 34,1920 34,9670 Медиана 28,4000 28,6950 0,4800 0,5080 34,3000 35,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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