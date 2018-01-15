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К закрытию межбанка курс евро превысил 35 грн

15.01.2018 17:25
В понедельник, 15 января, торги по евро на межбанковском рынке открылись котировками 34,8587/34,9076, к закрытию котировки составили 35,0296/35,0787

Торги по доллару США начались с котировок 28,54/28,58, к закрытию котировки составили 28,57/28,61. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,53, максимальные  - 28,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,57 максимальные - 28,61.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5064/0,5075,  к закрытию котировки составили 0,5057/0,5068.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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