К закрытию межбанка курс евро превысил 35 грн

В понедельник, 15 января, торги по евро на межбанковском рынке открылись котировками 34,8587/34,9076, к закрытию котировки составили 35,0296/35,0787

Торги по доллару США начались с котировок 28,54/28,58, к закрытию котировки составили 28,57/28,61. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,53, максимальные - 28,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,57 максимальные - 28,61.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5064/0,5075, к закрытию котировки составили 0,5057/0,5068.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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