Фонд гарантирования вкладов продал активы банков на 333 млн грн

На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 30 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой продал активы 30 неплатежеспособных банков на общую сумму 332,93 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

Из этой суммы 254,4 млн грн приходится на права требования по кредитам и 78,02 млн грн - на основные средства банков.



Фонд сообщает также, что 0,33 млн грн получено от продажи других активов (картин, монет и т. п) и 0,18 млн грн - в результате непосредственной продажи имущества банков.

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