За прошлый год активы ФГВФЛ сократились на 1 млрд грн
15.01.2018 18:27
В декабре активы Фонда гарантирования вкладов сократились на 1,7%
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в декабре сократились на 1,7%, или на 252 млн грн до 14,35 млрд грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.
В целом в прошлом году активы ФГВФЛ сократились с 15,3 млрд грн до 14,3 млрд грн.
По состоянию на 1 января в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 83 банка-банкрота.
Фонд выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 87,7 млрд грн (по состоянию на 1 декабря).
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