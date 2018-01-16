Официальный курс евро впервые превысил 35 грн
16.01.2018 08:00
Нацбанк установил курс гривни к евро выше 35
На 16 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2856,7664 грн за $100;
3507,2521 грн за 100 евро;
5,0691 грн за 10 руб РФ.
На 15 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2853,6637 грн за $100;
3463,4916 грн за 100 евро;
5,0416 грн за 10 руб РФ.
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