Официальный курс евро впервые превысил 35 грн

Нацбанк установил курс гривни к евро выше 35

На 16 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2856,7664 грн за $100;

3507,2521 грн за 100 евро;

5,0691 грн за 10 руб РФ.



На 15 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2853,6637 грн за $100;

3463,4916 грн за 100 евро;

5,0416 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.