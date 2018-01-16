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Официальный курс евро впервые превысил 35 грн

16.01.2018 08:00
Нацбанк установил курс гривни к евро выше 35

На 16 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2856,7664 грн за $100;
3507,2521 грн за 100 евро;
5,0691 грн за 10 руб РФ.

На 15 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2853,6637 грн за $100;
3463,4916 грн за 100 евро;
5,0416 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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