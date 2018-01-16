Официальные курсы банковских металлов на 16.01.2018

Нацбанк Украины установил на 16 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 382592,44 грн;

серебро - 4949,35 грн;

платина - 283105,55 грн;

палладий - 313672,95 грн.

Напомним, на 15 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 380364,83 грн;

серебро - 4885,47 грн;

платина - 279944,41 грн;

палладий - 307624,95 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.