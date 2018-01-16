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Наличный евро подорожал еще на 26 копеек

16.01.2018 10:21
Курс продажи наличного евро в украинских банках превысил 35 грн

Во вторник, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,50 коп до 28,3790 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,07 коп - до 28,7040 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - 28,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,50 коп и составляет 34,4470 грн, средний курс продажи - вырос на 26,60 коп до 35,2330 грн. Продать евро дороже можно за 34,8 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,0 коп и составляет 4,496 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп до 5,094 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,3790

28,7040

0,4496

0,5094

34,4470

35,2330

Медиана

28,4000

28,7000

0,4710

0,5100

34,5500

35,3000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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