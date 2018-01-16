Наличный евро подорожал еще на 26 копеек
Во вторник, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,50 коп до 28,3790 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,07 коп - до 28,7040 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - 28,6 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 25,50 коп и составляет 34,4470 грн, средний курс продажи - вырос на 26,60 коп до 35,2330 грн. Продать евро дороже можно за 34,8 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,0 коп и составляет 4,496 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп до 5,094 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,3790
|
28,7040
|
0,4496
|
0,5094
|
34,4470
|
35,2330
|
Медиана
|
28,4000
|
28,7000
|
0,4710
|
0,5100
|
34,5500
|
35,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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