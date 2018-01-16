Наличный евро подорожал еще на 26 копеек

Курс продажи наличного евро в украинских банках превысил 35 грн

Во вторник, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,50 коп до 28,3790 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,07 коп - до 28,7040 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - 28,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,50 коп и составляет 34,4470 грн, средний курс продажи - вырос на 26,60 коп до 35,2330 грн. Продать евро дороже можно за 34,8 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,0 коп и составляет 4,496 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп до 5,094 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,3790 28,7040 0,4496 0,5094 34,4470 35,2330 Медиана 28,4000 28,7000 0,4710 0,5100 34,5500 35,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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