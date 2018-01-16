Депутат раскрыл подробности лондонского дела Коломойского

Сергей Лещенко считает, что решение суда об аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - это предвестник настоящей битвы на Темзе

Лондонский суд дал право Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю на каждого. Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"Декабрьское решение британского суда об аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - это предвестник настоящей битвы на Темзе, когда на кону не просто репутация, но и почти $5 млрд", - пишет Лещенко в своем блоге на УП.

Как уже сообщалось, 19 декабря суд признал свою юрисдикцию над делом и наложил меры ограничения.

По информации Лещенко, заседание об аресте активов проходило без уведомления адвокатов Коломойского и Боголюбова с целью, чтобы избежать переоформления собственности накануне определения об аресте имущества.

"Временный арест распространяется на Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и несколько компаний, которые зарегистрированы в Англии и управление которыми производится через номинальных директоров на Кипре", - пишет депутат.

По его данным, суд определил арестовать имущество каждого из олигархов на $2,6 млрд - и Коломойского, и Боголюбова.

Лещенко отмечает, что Коломойский и Боголюбов обязаны предоставить в суд перечень всех активов, стоимость которых превышает 25 тысяч фунтов, а именно: все банковские счета по всему миру и баланс на них; объекты недвижимости с детальными адресами и их ориентировочной стоимостью; персональное имущество, включительно с произведениями искусствами, где именно оно хранится и приблизительную стоимость; акции во всех активах, которыми ответчики владеют непосредственно или косвенно, с детальным раскрытием структур, а также их стоимость; перечень всех трастов по всему миру с указанием активов, которые эти трасты удерживают для ответчиков; перечень активов, которые на данный момент находятся под залогом.

"Судья дал право Коломойскому и Боголюбову тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю на каждого. Сверх этого они имеют право тратить "приемлемые суммы" на своих адвокатов во всех исках", - пишет депутат.

По его данным, этот арест может быть приостановлен, если ответчики внесут в суд залог в сумме $2,6 млрд или другую сумму, о которой стороны смогут договориться.

До судебного слушания ответчикам не разрешается удалять какую-либо информацию, включая переписку по WhatsApp и Skype.

ПриватБанк должен внести залог в сумме 10 млн евро, пишет Лещенко.

"Арест на $2,6 млрд наложен сверх предыдущего ареста на $200 млн, который был реализован по иску компании Татнефть. Стараниями бывших владельцев ПриватБанка татары лишились собственности - части акций Кременчугского нефтеперерабатывающего завода - за что Украина уже должна заплатить свыше $100 млн", - отметил народный депутат.

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