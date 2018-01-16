Суд разблокировал аудит деятельности Коломойского

Одесскией суд отменил собственное определение, которым блокировал расследование деятельности экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского

Киевский районный суд Одессы 12 января отменил собственное определение, которым запрещал, в частности ПриватБанку, Национальному банку Украины, компаниям Kroll Associates и AlixPartners Services, заниматься расследованием деятельности экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом сообщает FinClub.



Запрет проводить forensic audit ПриватБанка одесский суд установил 4 января. Это была обеспечительная мера по иску Игоря Коломойского.



15 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева установил аналогичный запрет по ходатайству Игоря Коломойского. Но 3 января 2018 года после рассмотрения апелляции суд отменил декабрьское определение.



4 января forensic audit был приостановлен одесским судом.



Сейчас forensic audit вновь возобновлен.



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