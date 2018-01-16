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Суд разблокировал аудит деятельности Коломойского

16.01.2018 12:55
Одесскией суд отменил собственное определение, которым блокировал расследование деятельности экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского
Игорь Коломойский

Киевский районный суд Одессы 12 января отменил собственное определение, которым запрещал, в частности ПриватБанку, Национальному банку Украины, компаниям Kroll Associates и AlixPartners Services, заниматься расследованием деятельности экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом сообщает FinClub.

Запрет проводить forensic audit ПриватБанка одесский суд установил 4 января. Это была обеспечительная мера по иску Игоря Коломойского.

15 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева установил аналогичный запрет по ходатайству Игоря Коломойского. Но 3 января 2018 года после рассмотрения апелляции суд отменил декабрьское определение.

4 января forensic audit был приостановлен одесским судом.

Сейчас forensic audit вновь возобновлен.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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