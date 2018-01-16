Курс продажи евро в украинских банках превысил 35 грн

Наличный евро подорожал еще на 32 копейки

Во вторник, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5,03 коп до 28,4043 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,03 коп - до 28,7137 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,6 грн, минимальный курс продажи - также 28,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 32,90 коп и составляет 34,5210 грн, средний курс продажи - вырос на 27,67 коп до 35,2437 грн. Продать евро дороже можно за 34,81 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп и составляет 4,557 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп до 5,102 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,99 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,4043 28,7137 0,4557 0,5102 34,5210 35,2437 Медиана 28,4000 28,7000 0,4750 0,5100 34,6000 35,2750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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