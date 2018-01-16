Курс продажи евро в украинских банках превысил 35 грн
Во вторник, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5,03 коп до 28,4043 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,03 коп - до 28,7137 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,6 грн, минимальный курс продажи - также 28,6 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 32,90 коп и составляет 34,5210 грн, средний курс продажи - вырос на 27,67 коп до 35,2437 грн. Продать евро дороже можно за 34,81 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп и составляет 4,557 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 коп до 5,102 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,99 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,4043
|
28,7137
|
0,4557
|
0,5102
|
34,5210
|
35,2437
|
Медиана
|
28,4000
|
28,7000
|
0,4750
|
0,5100
|
34,6000
|
35,2750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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