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Котировки доллара на межбанке достигли 28,65/28,68

16.01.2018 12:59
Во вторник, 16 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,63/28,67*, к 12:00 котировки составили 28,65/28,68

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,63, максимальные - 28,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,67, максимальные - 28,68.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5075/0,5088, к 12:00 котировки составили 0,5078/0,5087.

Торги по евро начались с котировок 35,0975/35,1465,  к 12:00 котировки составили 35,0590/35,0928.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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