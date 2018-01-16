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Межбанк закрылся котировками доллара 28,625/28,645

16.01.2018 17:26
Во вторник, 16 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,63/28,67, к закрытию котировки составили 28,625/28,645

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,59, максимальные  - 28,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,63 максимальные - 28,68.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5075/0,5088,  к закрытию котировки составили 0,5068/0,5075.

Торги по евро начались с котировок 35,0975/35,1465, к закрытию котировки составили 34,9511/34,9726.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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