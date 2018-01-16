Фонд гарантирования сократил долг перед НБУ до 5,7 млрд грн

ФГВФЛ досрочно погасил 800 млн грн задолженности по кредитам Нацбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) досрочно погасил 800 млн грн задолженности по кредитам Национального банка Украины (НБУ), уменьшив ее до 5,68 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



С августа прошлого года это уже четвертое досрочное погашение кредитов НБУ на общую сумму 2,8 млрд грн, отмечает фонд.



Финансовый план ФГВФЛ на 2018 год предусматривает погашение обязательств в сумме более 15,3 млрд грн, в том числе 5,2 млрд грн кредитов НБУ и 10,1 млрд грн - кредитов Минфина.



Остаток задолженности фонда по полученным кредитам на 15 января составляет 65,24 млрд грн, в том числе 5,68 млрд задолженности по кредитам НБУ, 59,56 млрд грн - задолженность по векселям (перед Минфином).



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