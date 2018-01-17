Детективы против Коломойского. О чем рассказал аудит Привата

Американские детективы Kroll говорят о махинациях в Привате на $5,5 млрд. Что дальше?

НБУ представил первые результаты forensic-аудита ПриватБанка. За 10 лет перед национализацией из Привата вывели $5,5 млрд, заявил в НБУ, ссылаясь на расследование детективного агентства Kroll. Теперь все зависит от правоохранительных органов. Детали расследования в Нацбанке разглашать не намерены, чтобы не навредить следствию - это совместное решение регулятора, Министерств финансов и Администрации президента, сообщили LIGA.net в пресс-службе НБУ.



Отчет также презентовали финансовым экспертам и представителям международных структур: послам разных стран, а также МВФ и другим организациям-донорам Украины, сообщила на брифинге замглавы НБУ Катерина Рожкова.



Оппоненты Нацбанка в тот же день отреагировали на публикацию: экс-владелец Привата Игорь Коломойский назвал выводы детективов "беллетристикой" и "бредом".



Что изменит расследование Kroll в деле ПриватБанка?



Десятилетняя пирамида



Масштабное мошенничество в Привате было спланированным, из банка умышленно выводились деньги вкладчиков, заявила Рожкова. Схема, растянувшаяся на 10 лет, основывалась на кредитовании связанных лиц: банк кредитовал неизвестные компании-однодневки, принимая в качестве залога мусорные ценные бумаги и кредиты, ранее выданные другим подобным компаниям, отмечают в НБУ со ссылкой на Kroll.



Перед самой национализацией в декабре 2016-го корпоративный кредитный портфель банка на 95% состоял из инсайдерских кредитов. Три четверти из них выданы всего 36 заемщикам, говорится в релизе Нацбанка.



"Это была масштабная пирамида. Корпоративным кредитным портфелем связанных лиц управляла теневая банковская структура или "банк в банке", - сообщила Рожкова. - Под ее контролем выдавались новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по старым кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование)".



"Банк в банке" - это обособленное подразделение Привата, которое обслуживало исключительно инсайдеров, следует из расследования Kroll. По версии детективов, структура сама занималась созданием и финансовым обслуживанием компаний, которым затем выдавались кредиты.



Глобально никаких дополнительных деталей "дела ПриватБанка" в НБУ не сообщили. Примерно о том же в июне 2017 года рассказывал экс-предправления банка Александр Шлапак, который в деталях описал схемы инсайдерского кредитования в банке.

Читайте также: Суммы и схемы. Как выводили деньги из ПриватБанка



Публиковать что-то еще в Нацбанке не намерены из-за договоренностей с Минфином и АП, а полная версия отчета Kroll будет доступна только после завершения всех судебных процессов, рассказал LIGA.net источник близкий к топ-менеджменту Нацбанка.



Публичная часть отчета Kroll содержит мало конкретики: под схемы, описанные в презентации Нацбанка можно подвести подавляющее большинство украинских банков, включая государственные, считает инвестаналитик Иван Угляница.



"Относительно того же Привата, это был секрет полишинеля, рынок об этом знал, да и не только о Привате, но и госбанках и других крупных банках, - говорит Угляница. - А в кулуарах, о плохом состоянии всей системы, за исключением некоторых иностранных банков, работающих в Украине, говорили давно".



На недостатке конкретики в публикации НБУ акцентировал внимание и сам Игорь Коломойский. "Бред, который нет смысла комментировать. Основной вопрос - куда и когда вывели деньги, все остальное - беллетристика" - заявил он в комментарии ЭП.



Кого подозревать



Руководство НБУ уже представило отчет Kroll генпрокурору Юрию Луценко, отметила Катерина Рожкова. Но полную версию Нацбанк не показал даже прокуратуре: документы, касающиеся международных юрисдикций, ГПУ придется запрашивать отдельно, рассказал LIGA.net собеседник в НБУ.



Генпрокуратура будет открывать по делу Привата уголовное производство, но кто будет его фигурантами точно неизвестно. К махинациям в банке причастны не только акционеры, но и топ-менеджмент во главе с экс-предправления Александром Дубилетом (возглавлял банк в 1997 по 2016 год), отметил во время брифинга в НБУ директор компании AlixPartners (консультировала Нацбанк по делу Привата) Альфредо Белло.

Читайте также: Математик и боец. Что известно о новом СЕО ПриватБанка



Кто еще из правления и Набсовета причастен к махинациям? Выяснить это должны будут правоохранительные органы, сообщил собеседник LIGA.net. американские детективы исследовали только сам факт мошенничества, теперь следователи прокуратуры должны установить тех, кто принимал решения о выводе средств из банка, добавляет он.



Неизвестна и потенциальная судьба сотрудников теневой структуры Привата. В ней работало около 500 человек, уточняет член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, который присутствовал на презентации отчета для финансистов.



"Поскольку об этом стало известно Kroll, я думаю, что некоторые сотрудники этого подразделения могли пойти на сотрудничество со следствием или сделают это в будущем" - считает Шапран.



Учитывая, что события в ПриватБанке охватывают период около десяти лет, прокуратура может заинтересоваться и руководством НБУ разных времен. Особенно это касается представителей системы надзора регулятора и непосредственно Владимира Стельмаха, который с 2004 по 2010 год был главой Нацбанка, а в 2015-м году возглавил набсовет Привата, добавляет Шапран.



Трудности перевода



Сам по себе forensic-аудит не сильно поможет следователям в Украине. По украинским законам он не будет считаться доказательством, его нужно сначала легализировать через уголовное производство или экспертизу (заключение специалиста), говорит управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.



"Такой документ не является обязательным для суда и может быть опровергнут, например, заключением эксперта, которого наняла сторона-оппонент", - добавляет советник Адвокатского объединения Ario Кирилл Юхно.



Деятельность таких компаний, как Kroll, в украинских законах никак не отрегулирована, компания работала на основании имеющихся у ПриватБанка и самостоятельно добытых сведений. В таком формате на нее тоже распространялись общие запреты на доступ к конфиденциальной или секретной информации, а также локальные ограничения по использованию (в любой форме) персональных данных лиц без их предварительного согласия, допускает старший юрист практики разрешения споров компании Ervis Константин Курильченко.

Читайте также: Соломинка для НБУ. Что происходит в судах за ПриватБанк



Поэтому добиться быстрой победы в местных судах у госструктур вряд ли получится. "Нацбанк опубликовал только резолютивную часть расследования, - говорит юрист юридической компании "ВОЛХВ" Виктор Дубовик. - Соответственно говорить о доказанном факте хоть какого-то преступления пока не представляется возможным".



Поэтому, forensic-аудит нужен государству больше для судов с Коломойским-Боголюбовым за пределами Украины, считает Угляница.



"Ценность аудита заключается в имени исполнителя, но только если документ дальше будет использован в иностранных судах, - говорит Угляница. - В противном случае его ценность фактически нулевая и расценивать это можно лишь как попытку госчиновников прикрыть свою ответственность за всю ситуацию с Приватом".