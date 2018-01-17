Коломойский прокомментировал итоги расследования в ПриватБанке

Экс-совладелец ПриватБанка назвал бредом заявление НБУ об ущербе, нанесенном финучреждению бывшими собственниками и топ-менеджментом

Экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский назвал бредом заявление Национального банка Украины (НБУ) об ущербе в $5,5 млрд, нанесенном финучреждению в результате мошеннических действий бывших собственников и топ-менеджмента. Об этом пишет Экономическая правда.



"Бред, который нет смысла комментировать… Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное - беллетристика", - сказал Коломойский.



Ранее сегодня НБУ, ссылаясь на результаты независимого расследования компании Kroll, сообщил, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к убыткам по меньшей мере в размере $5,5 млрд.



Киевский районный суд Одессы 12 января отменил собственное определение, которым запрещал, в частности ПриватБанку, Национальному банку, компаниям Kroll Associates и AlixPartners Services, заниматься расследованием деятельности Коломойского.



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