НБУ ослабил гривню еще на 9 копеек
17.01.2018 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 9 копеек
На 17 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2865,2576 грн за $100;
3504,2100 грн за 100 евро;
5,0813 грн за 10 руб РФ.
На 16 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2856,7664 грн за $100;
3507,2521 грн за 100 евро;
5,0691 грн за 10 руб РФ.
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