Официальные курсы банковских металлов на 17.01.2018
17.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 17 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 382182,38 грн;
серебро - 4898,16 грн;
платина - 287098,81 грн;
палладий - 323487,58 грн.
Напомним, на 16 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 382592,44 грн;
серебро - 4949,35 грн;
платина - 283105,55 грн;
палладий - 313672,95 грн.
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