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Официальные курсы банковских металлов на 17.01.2018

17.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 17 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 382182,38 грн;

серебро - 4898,16 грн;

платина - 287098,81 грн;

палладий - 323487,58 грн.

Напомним, на 16 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 382592,44 грн;

серебро - 4949,35 грн;

платина - 283105,55 грн;

палладий - 313672,95 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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