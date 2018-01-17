Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,63 коп - до 28,7300 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,55 грн, минимальный курс продажи - 28,67 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 3,55 коп и составляет 34,5565 грн, средний курс продажи - вырос на 0,03 коп до 35,2440 грн. Продать евро дороже можно за 34,9 грн, купить дешевле - за 35,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,7 коп и составляет 4,491 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 5,096 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,4255
|
28,7300
|
0,4491
|
0,5096
|
34,5565
|
35,2440
|
Медиана
|
28,4500
|
28,7250
|
0,4700
|
0,5100
|
34,6000
|
35,2500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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