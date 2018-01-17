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Наличные курсы валют: данные на 10:00

17.01.2018 10:20
В среду, 17 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,12 коп до 28,4255 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,63 коп - до 28,7300 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,55 грн, минимальный курс продажи - 28,67 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,55 коп и составляет 34,5565 грн, средний курс продажи - вырос на 0,03 коп до 35,2440 грн. Продать евро дороже можно за 34,9 грн, купить дешевле - за 35,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,7 коп и составляет 4,491 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 5,096 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,4255

28,7300

0,4491

0,5096

34,5565

35,2440

Медиана

28,4500

28,7250

0,4700

0,5100

34,6000

35,2500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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