НБУ в первом квартале не будет наказывать банки за нарушения
Национальный банк Украины (НБУ) не будет наказывать украинские финучреждения за нарушения в течение квартала. Как сообщает НБУ на официальном сайте, это делается в рамках перехода банков на новые стандарты финансовой отчетности.
"Национальный банк не будет применять к банкам меры воздействия за нарушения с 1 января по 31 марта 2018 года (включительно) требований нормативно-правовых актов НБУ по представлению отчетности и нормативов деятельности, если такие нарушения связаны с переклассификацией и изменением оценки финансовых инструментов в соответствии с международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 9", - отмечает Нацбанк.
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