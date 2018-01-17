НБУ в первом квартале не будет наказывать банки за нарушения

В рамках перехода банков на новые стандарты финансовой отчетности НБУ в течение квартала не будет наказывать их за нарушения

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не будет наказывать украинские финучреждения за нарушения в течение квартала. Как сообщает НБУ на официальном сайте, это делается в рамках перехода банков на новые стандарты финансовой отчетности.



"Национальный банк не будет применять к банкам меры воздействия за нарушения с 1 января по 31 марта 2018 года (включительно) требований нормативно-правовых актов НБУ по представлению отчетности и нормативов деятельности, если такие нарушения связаны с переклассификацией и изменением оценки финансовых инструментов в соответствии с международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 9", - отмечает Нацбанк.



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ЛIГАБiзнесIнформ

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