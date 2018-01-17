НБУ признал недействительной очередную банковскую группу

НБУ признал недействительной банковскую группу Промышленно-финансового банка

Национальный банк Украины (НБУ) признал недействительной банковскую группу Промышленно-финансового банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Такое решение НБУ принял 15 января. В группу входил сам банк и страховая компания Оникс.



Ранее регулятор признал недействительной банковскую группу Сбербанка.



15 августа Промфинбанк объявил о том, что готов уйти с банковского рынка без ликвидации юрлица. Владельцем 90,49% акций банка является Владимир Матицын. В декабре регулятор отозвал лицензию у этого финучреждения.



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