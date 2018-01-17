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Украинские банки в прошлом году закрыли 827 отделений

17.01.2018 13:35
За 2017 год количество структурных подразделений украинских банков сократилось до 9,5 тысяч

Украинские банки в прошлом году сократили количество действующих структурных подразделений на 827 - до 9,49 тыс. Это следует из данных Национального банка Украины.

Наибольшее количество отделений за 2017 год закрыл государственный Ощадбанк - 443, а также УкрСиббанк (53), Правэкс-банк (45) и Укрсоцбанк (32).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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