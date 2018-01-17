МВФ и Всемирный банк требуют наказать владельцев банков-банкротов

Международный валютный фонд, Всемирный банк и ЕБРР требуют наказать владельцев банков-банкротов

Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития совместно призвали Нацбанк и Минфин продолжать усилия по минимизации стоимости банковского кризиса для украинских налогоплательщиков. Об этом говорится в их письме, копией которого располагает FinClub.



"Наши институции решительно поддерживают усилия украинской власти, направленные на минимизацию расходов для плательщиков налогов в связи с банкротствами банков, в соответствии с действующим законодательством Украины, которые также являются ключевым обязательством власти в соответствии с нашими программами поддержки", - гласит документ.



Его подписали глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.



Цена, которую заплатили украинцы за финансовую стабилизацию, чрезвычайно высока. "Для плательщиков налогов стоимость банкротств банков с 2014 года составила свыше 215 млрд грн, из которых 155 млрд грн потрачено на национализацию ПриватБанка (или около 7,5% от ВВП 2017 года)", - подчеркивается в письме.



Чтобы вернуть эти средства, министру финансов Александру Данилюку и и.о. главы НБУ Якову Смолию рекомендуют придерживаться ряда принципов.



"Преобразование обязательств связанных сторон банка в его капитал (bail-in), возвращение неработающих кредитов с помощью юридической процедуры "коллекшн", обращение взыскания на объекты обеспечения, а также привлечение к ответственности бывших собственников обанкротившихся банков за убытки", - перечисляют международные кредиторы.



Таким образом, это письмо стоит воспринимать как поддержку усилий НБУ и Минфина по взысканию с экс-владельцев ПриватБанка затрат, понесенных на национализацию банка - уже потрачено 155,4 млрд грн, а также по поддержке проведенной операции bail-in на 29,4 млрд грн, которую в украинских и международных судах оспаривают связанные лица и кредиторы ПриватБанка.



Организации также "призвали все ветви исполнительной власти и правоохранительные органы тщательно координировать свои усилия по максимально возможному снижению стоимости банкротства банков".



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