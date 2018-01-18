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Официальные курсы банковских металлов на 18.01.2018

18.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 18 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 382879,19 грн;

серебро - 4933,44 грн;

платина - 285084,68 грн;

палладий - 316760,76 грн.

Напомним, на 17 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 382182,38 грн;

серебро - 4898,16 грн;

платина - 287098,81 грн;

палладий - 323487,58 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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