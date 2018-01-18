Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,92 коп до 28,5055 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,55 коп - до 28,8115 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,63 грн, минимальный курс продажи - 28,74 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,50 коп и составляет 34,6140 грн, средний курс продажи - вырос на 0,43 коп до 35,2460 грн. Продать евро дороже можно за 34,9 грн, купить дешевле - за 35,08 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,1 коп и составляет 4,523 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 5,099 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,5055 28,8115 0,4523 0,5099 34,6140 35,2460 Медиана 28,5350 28,8000 0,4775 0,5100 34,7000 35,2700



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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