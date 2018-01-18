Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,55 коп - до 28,8115 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,63 грн, минимальный курс продажи - 28,74 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,50 коп и составляет 34,6140 грн, средний курс продажи - вырос на 0,43 коп до 35,2460 грн. Продать евро дороже можно за 34,9 грн, купить дешевле - за 35,08 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,1 коп и составляет 4,523 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 5,099 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,5055
|
28,8115
|
0,4523
|
0,5099
|
34,6140
|
35,2460
|
Медиана
|
28,5350
|
28,8000
|
0,4775
|
0,5100
|
34,7000
|
35,2700
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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