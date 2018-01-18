ПриватБанк выбрал юридическую фирму для лондонского арбитража

Представлять интересы ПриватБанка в лондонском арбитраже будет компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK

ПриватБанк выбрал юридическую фирму, которая будет представлять его интересы в лондонском арбитраже.



"Представителем ПриватБанка будет Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK", - сообщает компания UK SPV Credit Finance ("дочка" ПриватБанка) на сайте Лондонской фондовой биржи.



ПриватБанк будте судиться со своими кредиторами - покупателями еврооблигаций на $200 млн под 10,25% и на $175 млн под 10,875%, средства по которым были конвертированы в капитал банка в рамках его национализации.



Ранее независимое расследование компании Kroll показало, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к убыткам по меньшей мере в размере $5,5 млрд.



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