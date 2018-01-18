Межбанк открылся котировками доллара 28,73/28,76
18.01.2018 10:40
В четверг, 18 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,73/28,76 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5062/0,5070.
Торги по евро начались с котировок 35,0936/35,1274.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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