Объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 15%
18.01.2018 10:40
За прошлый год объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 15%, валютных - почти на 3%
Объем гривневых депозитов в украинских банках за прошлый год вырос на 15,1% - до 489,95 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - на 2,7%, до $13,68 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
В декабре объем гривневых депозитов вырос на 8,6%, валютных - на 0,4%.
По информации регулятора, остатки по гривневым кредитам выросли на 3,2% в декабре и на 13,1% с начала года - до 569,36 млрд грн.
Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте сократились на 1,5% в декабре и 12,4% с начала года - до $15,9 млрд.
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