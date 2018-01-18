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НБУ за прошлый год обнаружил 115 нелегальных обменников

18.01.2018 11:00
Нацбанк за прошлый год провел более тысячи проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) при проведении проверки обнаружил 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Как сообщает регулятор на официальном сайте, нелегальные обменники были обнаружены в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

В целом НБУ за прошлый год провел более тысячи проверок пунктов по обмену валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ). Среди наиболее существенных нарушений в их работе НБУ выделяет проведение обменных операций без соответствующего документального оформления, несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами, а также препятствование проведению проверки.

Национальный банк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

"…в 2018 году мы будем проверять в первую очередь те НФУ , в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году, и в отношении которых есть сомнения в достоверности объемов валютно-обменных операций, отраженных в отчетности", - отмечает директор департамента финансового мониторинг НБУ Игорь Береза.

Информацию о нелегальных обменные пункты Нацбанк передает в правоохранительные органы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, обменный пункт
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