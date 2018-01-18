Наличный доллар подорожал еще на 8 копеек

В четверг, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 8,67 коп до 28,5330 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,53 коп - до 28,8313 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,73 грн, минимальный курс продажи - 28,74 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,43 коп и составляет 34,6233 грн, средний курс продажи - вырос на 1,53 коп до 35,2570 грн. Продать евро дороже можно за 34,9 грн, купить дешевле - за 35,08 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 4,574 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп до 5,105 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,5330 28,8313 0,4574 0,5105 34,6233 35,2570 Медиана 28,5500 28,8250 0,4800 0,5100 34,7000 35,2800



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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