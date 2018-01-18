Наличный доллар подорожал еще на 8 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,53 коп - до 28,8313 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,73 грн, минимальный курс продажи - 28,74 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 5,43 коп и составляет 34,6233 грн, средний курс продажи - вырос на 1,53 коп до 35,2570 грн. Продать евро дороже можно за 34,9 грн, купить дешевле - за 35,08 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 4,574 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп до 5,105 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,5330
|
28,8313
|
0,4574
|
0,5105
|
34,6233
|
35,2570
|
Медиана
|
28,5500
|
28,8250
|
0,4800
|
0,5100
|
34,7000
|
35,2800
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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