 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.44  28.74   EUR:  34.61  35.21
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Котировки доллара на межбанке выросли до 28,76/28,795

18.01.2018 12:17
В четверг, 18 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,73/28,76*, к 12:00 котировки составили 28,76/28,795

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,73, максимальные - 28,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,76, максимальные - 28,795.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5062/0,5070, к 12:00 котировки составили 0,5070/0,5080.

Торги по евро начались с котировок 35,0936/35,1274,  к 12:00 котировки составили 35,1303/35,1702.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров