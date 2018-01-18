Котировки доллара на межбанке выросли до 28,76/28,795
18.01.2018 12:17
В четверг, 18 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,73/28,76*, к 12:00 котировки составили 28,76/28,795
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,73, максимальные - 28,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,76, максимальные - 28,795.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5062/0,5070, к 12:00 котировки составили 0,5070/0,5080.
Торги по евро начались с котировок 35,0936/35,1274, к 12:00 котировки составили 35,1303/35,1702.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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