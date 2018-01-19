НБУ ослабил гривню еще на 11 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 11 копеек

На 19 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2877,7485 грн за $100;

3520,9253 грн за 100 евро;

5,0701 грн за 10 руб РФ.



На 18 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2866,6132 грн за $100;

3498,1281 грн за 100 евро;

5,0654 грн за 10 руб РФ.



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