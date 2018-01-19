Официальные курсы банковских металлов на 19.01.2018
19.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 19 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 383373,66 грн;
серебро - 4918,07 грн;
платина - 288350,40 грн;
палладий - 317703,43 грн.
Напомним, на 18 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 382879,19 грн;
серебро - 4933,44 грн;
платина - 285084,68 грн;
палладий - 316760,76 грн.
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