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Официальные курсы банковских металлов на 19.01.2018

19.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 19 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 383373,66 грн;

серебро - 4918,07 грн;

платина - 288350,40 грн;

палладий - 317703,43 грн.

Напомним, на 18 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 382879,19 грн;

серебро - 4933,44 грн;

платина - 285084,68 грн;

палладий - 316760,76 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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