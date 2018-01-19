Котировки доллара на межбанке выросли до 28,84/28,87
19.01.2018 12:15
В пятницу, 19 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,82/28,85*, к 12:00 котировки составили 28,84/28,87
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,82, максимальные - 28,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,85, максимальные - 28,88.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5088/0,5096, к 12:00 котировки составили 0,5096/0,5105.
Торги по евро начались с котировок 35,3592/35,3931, к 12:00 котировки составили 35,4155/35,4523.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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