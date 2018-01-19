Наличный доллар подорожал на 8 коп, наличный евро – на 20 коп
Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,00 коп - до 28,9113 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,79 грн, минимальный курс продажи - 28,85 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 19,13 коп и составляет 34,8147 грн, средний курс продажи - вырос на 20,90 коп до 35,4660 грн. Продать евро дороже можно за 35,15 грн, купить дешевле - за 35,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 4,603 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 5,127 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,6183
|
28,9113
|
0,4603
|
0,5127
|
34,8147
|
35,4660
|
Медиана
|
28,6500
|
28,9000
|
0,4800
|
0,5100
|
34,9000
|
35,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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