Наличный доллар подорожал на 8 коп, наличный евро – на 20 коп

В пятницу, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 8,53 коп до 28,6183 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,00 коп - до 28,9113 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,79 грн, минимальный курс продажи - 28,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,13 коп и составляет 34,8147 грн, средний курс продажи - вырос на 20,90 коп до 35,4660 грн. Продать евро дороже можно за 35,15 грн, купить дешевле - за 35,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 4,603 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 5,127 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,6183 28,9113 0,4603 0,5127 34,8147 35,4660 Медиана 28,6500 28,9000 0,4800 0,5100 34,9000 35,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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