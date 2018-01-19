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Наличный доллар подорожал на 8 коп, наличный евро – на 20 коп

19.01.2018 12:05
В пятницу, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 8,53 коп до 28,6183 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,00 коп - до 28,9113 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,79 грн, минимальный курс продажи - 28,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,13 коп и составляет 34,8147 грн, средний курс продажи - вырос на 20,90 коп до 35,4660 грн. Продать евро дороже можно за 35,15 грн, купить дешевле - за 35,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 4,603 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 5,127 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,6183

28,9113

0,4603

0,5127

34,8147

35,4660

Медиана

28,6500

28,9000

0,4800

0,5100

34,9000

35,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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