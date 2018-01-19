НБУ выдал ПриватБанку 2,3 млрд грн рефинансирования

Нацбанк предоставил ПриватБанка 2,3 млрд грн рефинансирования под 16,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) 10 января предоставил 2,3 млрд грн рефинансирования ПриватБанку под 16,5% годовых. Кредит получен под залог гособлигаций, сообщает НБУ на официальном сайте.



Ранее сообщалось, что ПриватБанк может привлечь рефинансирования регулятор для возмещения средств по искам семьи Суркисов.



Независимое расследование компании Kroll показало, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к убыткам по меньшей мере в размере $5,5 млрд.



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