Доллар на межбанке подешевел к закрытию

К закрытию межбанка доллар подешевел на 5 копеек

В пятницу, 19 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,82/28,85, к закрытию котировки составили 28,77/28,81. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,77, максимальные - 28,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,81 максимальные - 28,88.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5088/0,5096, к закрытию котировки составили 0,5081/0,5094.

Торги по евро начались с котировок 35,3592/35,3931, к закрытию котировки составили 35,2374/35,2864.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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