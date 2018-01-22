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Ставки по депозитам снова снизились

22.01.2018 11:00
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 22.01.2018)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 22.01.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 22.01.18

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3

 месяцев

от 3 до 6

 месяцев

от 6 до 12

 месяцев

от
12 месяцев

UAH

7,54%

7,98%

9,41%

11,83%

12,24%

12,27%

USD

0,94%

0,90%

1,24%

2,12%

2,78%

3,14%

EUR

0,64%

0,52%

0,82%

1,36%

1,95%

2,33%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на период до 1 месяца (на 0,17 п.п. до 7,98%). Вклады на срок от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,07 п.п. до 9,41% годовых. Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,03 п.п. до 7,54% годовых. Не изменилась средняя ставка по депозитам сроком от 3 до 6 месяцев (11,83%). Депозиты на период свыше 12 месяцев по-прежнему предлагают 12,27% годовых. Вклады сроком от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 12,24% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США опустилась для депозитов на период до 1 месяца (на 0,08 п.п. до 0,90%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,03 п.п. и  предлагают 1,24% годовых. Синхронно, на 0,02 п.п. упала доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (2,12%), от 6 до 12 месяцев (2,78%) и свыше 12 месяцев (3,14%). Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,94% годовых.

Средняя процентная ставка в евро максимально упала по депозитам сроком до 1 месяца (на 0,10 п.п. до 0,52%). Вклады периодом свыше 12 месяцев упали в цене на 0,06 п.п. до 2,33% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 1,36% годовых. Стоимость депозитов на период  от 6 до 12 месяцев опустилась на 0,03 п.п. до 1,95% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 0,82% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,01 п.п. и составляет 0,64% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной  программе
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 22.01.18

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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