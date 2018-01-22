Ставки по депозитам снова снизились

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 22.01.2018)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 22.01.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 22.01.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,54% 7,98% 9,41% 11,83% 12,24% 12,27% USD 0,94% 0,90% 1,24% 2,12% 2,78% 3,14% EUR 0,64% 0,52% 0,82% 1,36% 1,95% 2,33%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на период до 1 месяца (на 0,17 п.п. до 7,98%). Вклады на срок от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,07 п.п. до 9,41% годовых. Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,03 п.п. до 7,54% годовых. Не изменилась средняя ставка по депозитам сроком от 3 до 6 месяцев (11,83%). Депозиты на период свыше 12 месяцев по-прежнему предлагают 12,27% годовых. Вклады сроком от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,02 п.п. до 12,24% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США опустилась для депозитов на период до 1 месяца (на 0,08 п.п. до 0,90%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,03 п.п. и предлагают 1,24% годовых. Синхронно, на 0,02 п.п. упала доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (2,12%), от 6 до 12 месяцев (2,78%) и свыше 12 месяцев (3,14%). Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,94% годовых.

Средняя процентная ставка в евро максимально упала по депозитам сроком до 1 месяца (на 0,10 п.п. до 0,52%). Вклады периодом свыше 12 месяцев упали в цене на 0,06 п.п. до 2,33% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 1,36% годовых. Стоимость депозитов на период от 6 до 12 месяцев опустилась на 0,03 п.п. до 1,95% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 0,82% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,01 п.п. и составляет 0,64% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной программе

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 22.01.18

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