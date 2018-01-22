Наличный доллар подешевел
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,43 коп - до 28,8970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,7 грн, минимальный курс продажи - 28,82 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,97 коп и составляет 34,8050 грн, средний курс продажи - упал на 1,55 коп до 35,4505 грн. Продать евро дороже можно за 35,1 грн, купить дешевле - за 35,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,7 коп и составляет 4,546 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 5,118 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,6165
|
28,8970
|
0,4546
|
0,5118
|
34,8050
|
35,4505
|
Медиана
|
28,6350
|
28,9000
|
0,4860
|
0,5100
|
34,8650
|
35,4850
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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