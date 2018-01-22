Наличный доллар подешевел

В понедельник, 22 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,18 коп до 28,6165 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,43 коп - до 28,8970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,7 грн, минимальный курс продажи - 28,82 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,97 коп и составляет 34,8050 грн, средний курс продажи - упал на 1,55 коп до 35,4505 грн. Продать евро дороже можно за 35,1 грн, купить дешевле - за 35,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,7 коп и составляет 4,546 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп до 5,118 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,6165 28,8970 0,4546 0,5118 34,8050 35,4505 Медиана 28,6350 28,9000 0,4860 0,5100 34,8650 35,4850



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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