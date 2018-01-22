Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,30 коп - до 28,9083 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,81 грн, минимальный курс продажи - 28,85 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,37 коп и составляет 34,8383 грн, средний курс продажи - вырос на 0,10 коп до 35,4670 грн. Продать евро дороже можно за 35,1 грн, купить дешевле - за 35,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,590 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 5,126 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,6380
|
28,9083
|
0,4590
|
0,5126
|
34,8383
|
35,4670
|
Медиана
|
28,6500
|
28,9000
|
0,4750
|
0,5100
|
34,9000
|
35,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.