Наличные курсы валют: данные на 12:00

В понедельник, 22 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,97 коп до 28,6380 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,30 коп - до 28,9083 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,81 грн, минимальный курс продажи - 28,85 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,37 коп и составляет 34,8383 грн, средний курс продажи - вырос на 0,10 коп до 35,4670 грн. Продать евро дороже можно за 35,1 грн, купить дешевле - за 35,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,590 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 5,126 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,6380 28,9083 0,4590 0,5126 34,8383 35,4670 Медиана 28,6500 28,9000 0,4750 0,5100 34,9000 35,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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