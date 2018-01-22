Котировки доллара на межбанке выросли до 28,855/28,885

В понедельник, 22 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,81/28,85*, к 12:00 котировки составили 28,855/28,885

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,81, максимальные - 28,855. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,85, максимальные - 28,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5088/0,5102, к 12:00 котировки составили 0,5098/0,5107.



Торги по евро начались с котировок 35,2749/35,3210, к 12:00 котировки составили 35,3444/35,3812.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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