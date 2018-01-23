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Официальные курсы банковских металлов на 23.01.2018

23.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 23 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 384799,40 грн;

серебро - 4919,00 грн;

платина - 291934,71 грн;

палладий - 321099,31 грн.

Напомним, на 22 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 385309,05 грн;

серебро - 4915,16 грн;

платина - 289313,50 грн;

палладий - 319312,11 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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