Межбанк открылся котировками доллара 28,87/28,90
23.01.2018 10:30
Во вторник, 23 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,87/28,90 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5112/0,5121.
Торги по евро начались с котировок 35,3368/35,3736.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter