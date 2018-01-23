 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.69  28.95   EUR:  34.98  35.56
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличный доллар подорожал на 5 коп, наличный евро – на 10 коп

23.01.2018 12:22
Во вторник, 23 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5,47 коп до 28,6927 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,23 коп - до 28,9507 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,81 грн, минимальный курс продажи - 28,87 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,70 коп и составляет 34,9453 грн, средний курс продажи - вырос на 10,77 коп до 35,5747 грн. Продать евро дороже можно за 35,2 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,5 коп и составляет 4,645 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 5,153 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,09 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,6927

28,9507

0,4645

0,5153

34,9453

35,5747

Медиана

28,7000

28,9500

0,4800

0,5130

35,0000

35,5950


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров