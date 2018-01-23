Наличный доллар подорожал на 5 коп, наличный евро – на 10 коп
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,23 коп - до 28,9507 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,81 грн, минимальный курс продажи - 28,87 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 10,70 коп и составляет 34,9453 грн, средний курс продажи - вырос на 10,77 коп до 35,5747 грн. Продать евро дороже можно за 35,2 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,5 коп и составляет 4,645 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 5,153 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,09 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,6927
|
28,9507
|
0,4645
|
0,5153
|
34,9453
|
35,5747
|
Медиана
|
28,7000
|
28,9500
|
0,4800
|
0,5130
|
35,0000
|
35,5950
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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