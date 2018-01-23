Наличный доллар подорожал на 5 коп, наличный евро – на 10 коп

Во вторник, 23 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5,47 коп до 28,6927 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,23 коп - до 28,9507 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,81 грн, минимальный курс продажи - 28,87 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,70 коп и составляет 34,9453 грн, средний курс продажи - вырос на 10,77 коп до 35,5747 грн. Продать евро дороже можно за 35,2 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,5 коп и составляет 4,645 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 5,153 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,09 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,6927 28,9507 0,4645 0,5153 34,9453 35,5747 Медиана 28,7000 28,9500 0,4800 0,5130 35,0000 35,5950



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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