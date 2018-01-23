НБУ завершил проверку операций со связанными лицами в банках

Нацбанк закончил проверку активных операций финучреждений со связанными лицами

Национальный банк Украины (НБУ) закончил проверку активных операций банков со связанными лицами. Как сообщает НБУ на официальном сайте, таким образом завершается первый этап развития комплексной системы идентификации и мониторинга операций связанных лиц.



Также в прошлом году Национальный банк завершил рассмотрение программ снижения сверхлимитных объемов задолженности связанных лиц.



"Эти программы разработаны и представлены НБУ банками, в которых во время проведения диагностики в течение 2016-2017 годов регулятор выявил нарушения требований к операциям со связанными лицами. На начало прошлого года таких банков выявлено 44 с 99 учреждений, прошедших диагностику", отмечает пресс-служба.



На 1 января 2018 года 22 банка продолжают выполнять планы приведения максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами к требованиям регулятора.



При этом Нацбанк в 2017 году позволил банковским учреждениям подавать ходатайства для продления сроков действия планов мероприятий на срок до двух лет при снижении объема сверхлимитного объема задолженности связанных лиц на 20% в течение первого года выполнения плана. Такой возможностью уже воспользовался один банк, который продлил общий срок выполнения программы с 3 до 5 лет.



6 января вступили в силу изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым руководители обособленных подразделений банка не относятся к руководителям банка. В случае внесения банком соответствующих изменений в перечень связанных лиц в отношении руководителей обособленных подразделений банка, банк должен также учитывать отсутствие других оснований для определения таких лиц связанными с банком.



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