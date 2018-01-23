НБУ завершил проверку операций со связанными лицами в банках
Национальный банк Украины (НБУ) закончил проверку активных операций банков со связанными лицами. Как сообщает НБУ на официальном сайте, таким образом завершается первый этап развития комплексной системы идентификации и мониторинга операций связанных лиц.
Также в прошлом году Национальный банк завершил рассмотрение программ снижения сверхлимитных объемов задолженности связанных лиц.
"Эти программы разработаны и представлены НБУ банками, в которых во время проведения диагностики в течение 2016-2017 годов регулятор выявил нарушения требований к операциям со связанными лицами. На начало прошлого года таких банков выявлено 44 с 99 учреждений, прошедших диагностику", отмечает пресс-служба.
На 1 января 2018 года 22 банка продолжают выполнять планы приведения максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами к требованиям регулятора.
При этом Нацбанк в 2017 году позволил банковским учреждениям подавать ходатайства для продления сроков действия планов мероприятий на срок до двух лет при снижении объема сверхлимитного объема задолженности связанных лиц на 20% в течение первого года выполнения плана. Такой возможностью уже воспользовался один банк, который продлил общий срок выполнения программы с 3 до 5 лет.
6 января вступили в силу изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым руководители обособленных подразделений банка не относятся к руководителям банка. В случае внесения банком соответствующих изменений в перечень связанных лиц в отношении руководителей обособленных подразделений банка, банк должен также учитывать отсутствие других оснований для определения таких лиц связанными с банком.
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