Официальный курс НБУ: гривня укрепилась на копейку
24.01.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку
На 24 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2886,4823 грн за $100;
3535,6522 грн за 100 евро;
5,1168 грн за 10 руб РФ.
На 23 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2887,5837 грн за $100;
3534,1137 грн за 100 евро;
5,0994 грн за 10 руб РФ.
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