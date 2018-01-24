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Официальный курс НБУ: гривня укрепилась на копейку

24.01.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 24 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2886,4823 грн за $100;
3535,6522 грн за 100 евро;
5,1168 грн за 10 руб РФ.

На 23 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2887,5837 грн за $100;
3534,1137 грн за 100 евро;
5,0994 грн за 10 руб РФ.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют
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